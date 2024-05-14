وفاة شقيقة معالي زايد الكبرى.. والعزاء في الإسكندرية اليوم

أعلن الكاتب الصحفي أكرم السعدني، وفاة جيجي المنباوي الشقيقة الكبرى للفنانة الراحلة معالي زايد، اليوم، ووصفها بـ«المصباح المنير» لكل من اقترب منها، وأنها كانت دائمة الابتسامة والرضا والقناعة الدائمة والإيمان بما كتبه الله لها.

رحيل الشقيقة الكبري للفنانة معالي زايد

أوضح «السعدني»، لـ«الوطن»، أنه سيجري دفن جيجي المنباوي شقيقة معالي زايد، اليوم في مقابر العائلة بالإسكندرية، وتلقي العزاء في الإسكندرية اليوم أيضا، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته ويجعل مثواها الجنة.

يذكر أن «جيجي» تكبر الفنانة معالي زايد بنحو 6 سنوات، والتحقت بشقيقتها التي غيبها الموت منذ 9 سنوات، عن عمر 61 عامًا.