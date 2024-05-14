«شكري»: إسرائيل المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية للفلسطينيين في غزة

استنكر وزير الخارجية سامح شكري، تصريحات وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، المطالبة بإعادة فتح معبر رفح، وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكد «شكري» رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا.

ونوه إلى أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية في محيطه من الجانب الفلسطيني، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات، معبرًا عن استنكاره محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة.

وطالب إسرائيل بالاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها.