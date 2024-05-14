مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية بالبحرين تأتي في ظرف استثنائي بسبب حرب غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في إطار الإعداد للدورة 33 للقمة العربية بالبحرين، وتأتي في ظرف استثنائي سواء في تاريخ العالم العربي أو في تاريخ وتطورات القضية الفلسطينية على ضوء العداون الإسرائيلي منذ 75 عامًا.

الدورة 33 للقمة العربية بالبحرين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أنّ حرب غزة تدخل شهرها الثامن والتي تم خلالها اتباع استراتيجية ممنهجة لتدمير قطاع غزة، ودفع سكانها لترك ديارهم وأراضيهم.

القمة تنعقد في ظرف استثنائي بالغ

وتابع: «الشعوب العربية أنظارها متجهة إلى القمة العربية، في انتظار قرارتها للتعامل مع هذا العدوان وكيفية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حرب إبادة، ونأمل أن هذه القمة لا تخرج بنفس القرارات التي تعودنا عليها في القمم العربية السابقة».

وأردف أنّ هذه القمة تنعقد في ظرف استثنائي بالغ بسبب العدوان الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة بجانب الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية، لافتا إلى أننا أمام استراتيجية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على هويتها.