ابتعدي عن العنف والقسوة.. 6 نصائح للتعامل مع سلوكيات طفلك الخاطئة

تربية الأطفال من الأمور التي تحتاج إلى الصبر والاحتواء من قبل الوالدين، خاصة مع ظهور سلوكيات وتصرفات خاطئة يقوم بها الطفل في كل مرحلة عمرية يمر بها، لذا يتطلب من الآباء تعديل سلوكيات أبنائهم ووضع القواعد والحدود بطريقة حكيمة بعيدًا عن العنف والتوبيخ القاسي، حتى لا يتطور الأمر بشكل أكثر سوءًا، وفقًا لما ذكره موقع healthychildren.

تجنب الانفعال والصراخ

يُمكن تعديل سلوكيات ابنك الخاطئة من خلال اتباع عدة نصائح، أولها عدم الانفعال أو الصراخ حال اكتشافك قيام طفلك بسلوك سيء بل دربي نفسك على التحكم بأعصابك والتعامل مع الأمر بهدوء من خلال النقاش مع الطفل وتوجيهه إلى السلوك الصحيح، وفقًا لقول الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية والأسرية.

وأضافت عبد الرحمن لـ«الوطن»، مجموعة نصائح أخرى ينبغي على الأم والأب اتباعها لتقويم سلوك ابنه الخاطئ، كالتالي:

التركيز على السلوك الذي تريد تغييره بدلًا من نهر الطفل ووصفه بالكسل أو الفشل، فعلى سبيل المثال إذا تسبب الطفل في إثارة الفوضى في احدى الغرف حفزيه على ترتيب الغرفة بدلًا من الصراخ في وجهه ووصفه بالفوضوية.

اختيار العقاب المناسب مع الموقف، من الأمور التي ينبغي على الآباء الالتزام بها، فعلى سبيل المثال: «إذا كان لديك طفلان يتجادلان حول التليفزيون لأن كلًا منهم يريد مشاهدة قناة معينة، أخبريهم إذا لم يتوقفوا عن الجدال ستقومين بإغلاق التليفزيون تمامًا، مع تجنب العقاب بالضرب أو العنف».

عدم الاستسلام لبكاء الطفل