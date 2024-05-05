مصطفى الفقي: المرأة ممثل جيد في التربية والتعليم.. وتصنع خيال الطفل

وجه الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، التحية إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عقده المؤتمر الأول للواعظات بعنوان «تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع»، قائلا: «المرأة ممثل جيد في التربية والتعليم، وتستطيع أن تصنع خيال الطفل وعقله، فدور المرأة أساسي لتأهيل الأمم لحياة أفضل، بتقديم صحيح الدين، مرحبا بالواعظات اللاتي يتقدمن الصفوف، يشرفون مصر بلد الأزهر».

المؤتمر الأول للواعظات

وأضاف الفقي خلال كلمته في المؤتمر الأول للواعظات: «أحيي وزير الأوقاف لدوره الكبير في خدمة الدعوة والإسلام بفكره العقلاني الرشيد وجهوده في الوزارة، في الوقت الذي أرى أن الإسلام يكتسب كل يوم أرضية جديدة ومساحة أكبر، فهو دين الفطرة ويمضي بالإنسان إلى ماهو أفضل، وهناك حقد دفين وخطاب كراهية موجه لنا للإسلام والعروبة.

وكان قد انطلق المؤتمر الأول للواعظات بوزارة الأوقاف تحت عنوان «تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع»، بمشاركة أكثر من مائتي واعظة، وافتتح المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني.

محاور المؤتمر الأول للواعظات

يحضر الجلسة الإفتتاحية الدكتور عثمان أحمد عثمان والشيخ خالد الجندي والدكتور مصطفى الفقي والدكتور عبد الله النجار يشاركون فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الواعظات.

وتدور محاور المؤتمر على النحو التالي:

١- الإعداد والتأهيل العلمي والمهاري .

٢- القوافل الدعوية.

٣- الدعوة الإلكترونية.

٤- المشاركة الإعلامية.

٥- خدمة المجتمع.

٦- المشاركات الدولية.

٧- مجال العناية بالنشء.