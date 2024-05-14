أستاذ علوم سياسية: ما أعلنته إسرائيل بشأن غلق معبر رفح كذب

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ ما أعلنته إسرائيل بشأن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح، هو بيان سياسي كاذب، فالكل يعلم طبيعة الدور الإسرائيلي وحقيقة الدور المصري على الأرض، سواء فيما يخص المعبر أو ما يجري في أرض غزة من سياسات إجرامية تقوم بها قوات الاحتلال.

مزاعم إسرائيل الكاذبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ محاولات إدخال مصر في هذه الدائرة الكاذبة هو شيء عبثي، فالمعبر الآن عليه قوى إسرائيلية من الجانب الفلسطيني، ومصر أعلنت مسبقًا أنها لن تسمح بتواجد إسرائيل في المعبر.

تلوين الحقائق حول طبيعة الدور المصري تجاه القضية

وتابع: «لماذا التصميم على إدارة معبر رفح وغلق المعبر من الجانب الآخر؟.. هناك اتفاقية معابر دولية يمكن أن تقوم بدورها في هذا التوقف، لكن الفكرة الشيطانية الإسرائيلية هو أن نغلق المعبر ونحتله إلى حين انتهاء الترتيبات الأمنية، وحتى أن تحسم أمرها وتحاول تلوين الحقائق حول طبيعة الدور المصري».

واستطرد: «كل هذه المزاعم للتشويش على طبيعة الدور المصري لإدخال المساعدات، وإسرائيل لا تريد التجاوب مع الطرح المصري ولا تريد أن تتعامل بمنطلق واحد فهي ماضية في العمل العسكري».