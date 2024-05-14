عاجل.. اشتباكات عنيفة في رفح الفلسطينية وخسائر فادحة لقوات الاحتلال (فيديو)

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه منذ ساعات الصباح الأولى توجد اشتباكات ضارية وعنيفة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحديدا من الناحية الغربية، حيث شهدت الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مستمرة حتى الآن من خلال المدفعية الإسرائيلية التي تضرب أهدافا للمقاومة.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الاشتباكات التي دارت تأتي بعد العمليات التي قامت بها فصائل مقاومة فلسطينية في محيط معبر رفح عن طريق قذائف الهاون، التي استهدفت عددا من الآليات ودبابات جنود الاحتلال.

ولفت إلى أن الوضع يتغير بين الحين والآخر، وترتفع حدة هذه الاشتباكات سواء في الناحية الغربية، وأيضا منذ دقائق هناك قصف مدفعي من الناحية الشرقية لمعبر رفح، موضحا أن هذه الاشتباكات بدأت خلال الساعات الماضية ومستمرة حتى الآن، للعمليات النوعية التي قامت بها فصائل المقاومة، ليس في المنطقة المحيطة بمعبر رفح فقط، ولكن أيضا امتدت لمناطق في شرقي مدينة رفح الفلسطينية.