مصدر مسؤول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة

أكد مصدر مسؤول، أن إسرائيل هي التي تحاصر قطاع غزة وتعيق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد المصدر، أن إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها لمنفذ رفح من الجانب الفلسطيني، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك.

خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

ولفت إلى أنّ هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطني قطاع غزة، وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملين بالقطاع.

مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة

وأضاف أنّ مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة أمس يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداث بالقطاع، مشيرًا أنّ إسرائيل لديها عدد من المعابر البرية في قطاع غزة يجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها، مشددًا: «على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة».