مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لا تنفذ قرارات الأمم المتحدة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لم تنفذ قرارات متعددة للأمم المتحدة، بينها القرار الصادر عام 1947 بشأن منح الفلسطينيين 51% من الأراضي الفلسطينية، بينما تمنحها 49%.

إسرائيل لا تنفذ الاتفاقيات الدولية

وأضاف بيومي، خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق الذي وقعت عليه في أوسلو مع ياسر عرفات عام 1993، الذي يوضح حدود الدولة الفلسطينية وراء حدود 4 يونيو 1967، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعترف بهذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس خارجية دولة الاحتلال السابق.

الحرب مع أمريكا وليس إسرائيل

وواصل: «الرئيس السادات كان على حق عندما قال أنا لست محاربًا لإسرائيل، وإنما الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل زُرعت في المنطقة بعد مجيء الجاليات اليهودية في المنطقة لتمنع اتصال المشرق العربي بالمغرب العربي وتستنزف القدرات العربية».