«السياحة والآثار» تنفي اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو الأكبر

أكد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم بالمجلس الأعلى للآثار، عدم صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض مواقع الصحف الإلكترونية، من قيام إحدى البعثات الأثرية باكتشاف مجسم أو هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر.

وأوضح «محيي الدين»، أن بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا أجرت مسحا أثريا راداريا خلال موسم حفائر العام الماضي (2022- 2023)، بعد حصولها على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة.

نتائج أعمال البعثة المصرية اليابانية

وأضاف رئيس المنطقة، خلال بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم، أن أعمال المسح الأثري الراداري التى قامت بها البعثة في أبريل 2023 حول هرم خوفو أسفرت عن وجود تجويف داخل الأرض دون معرفة ماهيته، أو إذا كان فارغاً، أو يحتوي على شئ بداخله، لذلك قام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار بتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف.

البعثة تقوم حاليا بأعمال الحفائر

وأشار «محيي الدين» إلى أن البعثة تقوم حاليا بأعمال الحفائر التي لم تُسفرعن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة، مؤكدا أنه فور إنتهاء البعثة من أعمالها ستعد تقريرا مفصلا بنتائج هذه الحفائر سواء بالسلب أو الإيجاب ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.