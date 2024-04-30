كشف حساب المجلس الأعلى للآثار في أبريل 2024.. اكتشافات وترميم وتسجيل

عقد المجلس الأعلى للآثار اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس، حيث استعراض إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، أن الإنجازات تنوعت ما بين مجموعة من الاكتشافات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالمحافظات، إلى جانب ترميم عدد من المواقع الأثرية والتسجيل الأثري لعدد من المقابر، وما بذلته الإدارة العامة للمنافذ الأثرية والمضبوطات من جهد في معاينة المضبوطات بالمواني والمنافذ المصرية ومعاينة قضايا ضبط الآثار.

أعمال الصيانة الدورية لمقابر تحتمس الثالث

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمقابر تحتمس الثالث، وأوسرحات، وخنسو، وجاري أعمال الترميم والصيانة للقطاع الغربي من الجانب الجنوبي للطريق الصاعد لهرم ساحورع بأبو صير بنسبة إنجاز 25%، كما تم الانتهاء من ترميم 28 عمود من أصل 32 عمود من صالة أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر.

ولفتت الوزارة إلى أن بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية أنهت أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرة شروي بالبر الغربي بالأقصر، إضافة إلى معاينة عدد من المقابر بالبر الغربي تمهيدا للقيام بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها.

وأشارت إلى افتتاح كوبري دمياط التاريخي، والانتهاء من عدد من المشروعات وجاهزيتها للافتتاح وعلى رأسها قصر محمد على بشبرا ودير الشهداء بإخميم، فضلا عن استكمال العمل بعدد من المشروعات الجارية ومنها إستمرار أعمال طبقة الملاط النهائية للدور العلوي وتركيب الأبواب والشبابيك وتركيب الحجر المعصراني بأرضية الدور العلوي لمبنى القلالي بدير السريان بنسبة إنجاز 57%، وتنظيف الأعمدة الرخامية بصحن مسجد الناصر محمد بن قلاوون بنسبة إنجاز 70%.

وأوضحت الوزارة، أن المجلس الأعلى للآثار أحاط خلال الاجتماع بتوقيع اتفاقية إقامة معرض «قمة الهرم حضارة مصر القديمة» وقائمة القطع الأثرية المقررة عرضها به، والمزمع إنعقاده في الصين.

توقيع مذكرة تفاهم

وخلال الاجتماع تم الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف تاريخ الفنون بالنمسا، للتعاون في مجال المتاحف من حيث تنظيم المعارض الخارجية وإجراء الأبحاث والدراسات وترميم القطع الأثرية المكتشفة مننتاج أعمال الحفائر، ومشاركة الطلاب من الجانبين المصري والنمساوي في أعمال البحث العلمي، فضلا عن اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية واللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المواقع الأثرية، بالإضافة إلى اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية نتاج أعمال الحفائر.