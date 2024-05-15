يتميز مولود برج الجدي بالعقل والهدوء والجدية ويعرف عنه أنه شخص ملتزم ومتزن في تعاملاته اليومية ومحب للعمل فهو طموح وقادر على تحقيق أهدافه، ويمتلك سرعة تنفيذ أنشطة كثيرة ومختلفة وفي أقل وقت، وقادر على تحمل المسؤولية، ورغم ذلك فهو انفعالي وكثير الكلام ويميل إلى العزلة.

ومن مشاهير برج الجدي المطربة أنغام والفنان الراحل سمير غانم والنجم محمود المليجي وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 15-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي بأنه قبل البدء في الخطط الخاصة بك حاول أن تعرضها على مديرك ومناقشتها مع الزملاء كي تحقق قدرا كبيرا من الاستفادة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإنّ مولود برج الجدي شخص رومانسي جدا ويجيد التعامل مع شريك حياته بشكل جيد، لذا هو بحاجة للحفاظ على ذلك السلوك الجيد كي يعيش حياة هادئة مستقرة.