تفسير رؤية الفستان في المنام.. دلالة على خير وفرحة مقبلة

تراود الإنسان مجموعة من الأحلام، التي يحمل كل منها تفسيرا خاصا بها، ولعل أكثر ما تحلم به الفتيات هو ارتداء الفستان «خطوبة أو زفاف» أو حتى في المناسبات، الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات التي فسرها ابن سيرين ويمكن تناولها في التقرير التالي.

تفسير حلم رؤية الفستان في المنام

ذهب تفسير ابن سيرين للفستان في المنام، إلى كونه من الأمور التي تحمل الكثير من الدلالات، التي تشير إلى الفرح والسرور والخير لصاحبة الرؤية، وإذ كانت تعاني من أي مشاكل صحية، ففي ذلك إشارة إلى شفائها من كافة الأمور.

وفي حال كان الفستان طويلا ففي ذلك إشارة إلى الستر والصحة التي تنعم بها صاحبة الرؤية، وفي رؤيتها للفستان وكان جديدا ففي ذلك دلالة على صلاح الحال وتحسن مجريات الأمور إلى الأفضل، وفي حالة رؤية الكثير من الفساتين من حولها ففي هذا إشارة على حدوث مناسبة سعيدة قريبا.

ارتداء الفستان في المنام

أما من رأت أنها ترتدي فستاناً في المنام، ففي ذلك دلالة على الراحة وهناء العيش، وإذا كانت الفتاة ترى الفستان لايزال تحت التنفيذ ويتم تخييطه بعد ففي ذلك إشارة على السعي في أمر فيه نجاح وسعادة.

كما تشير رؤية الفستان في المنام إلى العز والجاه، أما ترقيع أو محاولة إزالة ما به من عيوب يدل على العمل على إخفاء العيوب أو تزوير الحقائق.