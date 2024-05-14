تفسير حلم ولادة البنت للمتزوجة غير الحامل.. فرحة عارمة وخير قادم

إنجاب النساء في المنام من الأحلام الشائعة حول العالم، إذ إن الولادة تجلب معها الاستقرار والخير والأمان للمتزوجين، وولادة البنات من الأمور التي تتمناها العديد من النساء كأكثر الرؤى التي تدل على الخير القادم للمتزوجين عند غالبية المفسرين، وقد يراود بعض النساء المتزوجات غير الحوامل حلم إنجاب فتاة، وأدى ذلك إلى تساؤلات عديدة حول توضيح المغزى من ذلك الحلم في المنام، لذا نستعرض في السطور التالية تفسير حلم ولادة البنت للمتزوجة غير الحامل وفقاً لما ذكره «ابن سيرين» في كتابه «تفسير الأحلام».

تفسير حلم ولادة البنت للمتزوجة غير الحامل

يفسر ابن سيرين إنجاب المتزوجة غير الحامل للبنت في المنام أنه من أكثر الأحلام التي تجلب معها البشرى بالخير الوفير القادم للرائية وللأسرة، موضحا أنه إذا رأت السيدة غير الحامل أنها تنجب فتاة جميلة فذلك دلالة على خير قادم لها ولأسرتها، بالإضافة على حُسن ولطف معاملة زوجها معها في الفترة القادمة.

ويشير ابن سيرين أنه في حالة وجود موانع صحية تمنع عملية الإنجاب، ورأت الزوجة أنها تلد فتاة في منامها، فذلك يدل على قرب موعد الولادة.

تفسير حلم ولادة البنت للمتزوجة

يروي ابن سيرين في كتابه أنه غالباً ما يجلب حلم إنجاب البنت للمتزوجة غير الحامل معه الكثير من الخير القادم والفرحة والسعادة العارمة التي ستمر بها تلك الأسرة، وفي حالة أن الرائية كانت مديونة بالأموال ورأت في منامها أنها تلد فتاة ميتة، فذلك تفسيره أن دينها سوف ينقضي.