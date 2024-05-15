باحثة بـ«مركز الدراسات»: جهود مصر لحل قضية فلسطين لم تتوقف خلال الشهور الماضية

قالت مروة عبد الحليم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية تعمل على حشد الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية، ويظهر ذلك في قمة القاهرة للسلام التي أقيمت منذ أشهر، فضلا عن الإعداد للقمة العربية في البحرين التي ستعقد اليوم في المنامة.

الاتصالات المصرية المكثفة لم تتوقف خلال الشهور الماضية لحل القضية الفلسطينية

وأضافت «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية يتحرك بعدة محاور مختلفة، تتمثل في محور سياسي وأمني ودبلوماسي، إضافة إلى المحور الإنساني وهو الأهم والأبرز، موضحة أن المحور السياسي يتضمن أن مصر منذ الـ7 من أكتوبر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

التوصل إلى اتفاقات أمنية تقضي إلى وقف إطلاق دائم لإطلاق النار في غزة

أشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر، إلى أن الإدارة المصرية لم تتوقف عن استقبال الوفود من حركة حماس وعقد مناقشات مستمرة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى اتفاقات أمنية تفضي إلى وقف إطلاق دائم لإطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى من الجانبين.