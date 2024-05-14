باحث: لا يوجد ضغط دولي على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة

قال محمد فوزي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تتحرك في أكثر من مسار لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ومواجهة التطورات التي تتمثل في التصعيد العسكري الإسرائيلي، وعودة المعارك لمناطق شمال ووسط غزة، موضحا أنه ليس فقط منطقة الجنوب بمدينة رفح الفلسطينية.

لا وجود لفعالية دولية للضغط على إسرائيل

وأكد «فوزي»، خلال لقائه على قناة «دي إم سي»، على أن لا يوجد فعالية دولية للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، ولكن يوجد إجراءات وتحركات مختلفة متنامية، كان آخرها الموقف المصري الخاص بالانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

البيان الأمريكي الواحد يحمل عبارات متناقضة

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر، إلى أن يوجد تناقضات كبيرة في الموقف الأمريكي مع دعمها لإسرائيل، موضحا أن البيان الأمريكي الواحد يحمل عبارات متناقضة، مثل التأكيد على تأيد إسرائيل كما في بيان الخارجية أمس، وفي الوقت ذاته الدعوة إلى عدم استهداف المدنيين.

وتابع «لو كان فيه نقطة ضوء في هذه الحرب تتمثل في أنها جعلت القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي».