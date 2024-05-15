محطات في حياة رئيس الوزراء الأسبق زكريا محيي الدين.. في ذكرى وفاته

عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع عبر فضائية «DMC» تقريرًا عن رئيس الوزراء الأسبق زكريا محيي الدين، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته التي توافق اليوم.

وأوضح التقرير رئيس الوزراء الأسبق ولد في 5 يوليو عام 1918 بمحافظة القليوبية، التحق بالمدرسة الحربية في 6 أكتوبر عام 1936 ليتخرج فيها يوم 6 فبراير 1938، وتم تعيينه في كتيبة بنادق المشاه في الإسكندرية، ثم تخرج من كلية أركان الحرب عام 1948، تطوع أثناء حرب فلسطين، وبعد انتهاء الحرب عاد للقاهرة ليعمل مدرسًا في الكلية الحربية ومدرسة المشاة».

انضمام زكريا محيي الدين إلى تنظيم الضباط الأحرار

وأشار التقرير إلى انضمام زكريا محيي الدين إلى تنظيم الضباط الأحرار قبل قيام ثورة يوليو بحوالى 3 أشهر، وتولى منصب مدير المخابرات الحربية عام 1952 _ 1953، وعُين وزير داخلية عام 1953، وأُسند إليه إنشاء إدارة المخابرات العامة المصرية من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 1955، وتم تعيينه رئيسًا للجنة العليا للسد العالي في 26 مارس 1960.

وأكد التقرير أنه في عام 1965 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بتعيينه رئيسًا للوزراء ونائبًا لرئيس الجمهورية، تُوفي عن عمر يناهز 94 عامًا في 15 مايو 2012.