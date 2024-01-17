أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال يحاصر أقدم مستشفى بغزة افتتحه جمال عبد الناصر

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن منطقة خان يونس تشهد منذ أمس اعتداءات خطيرة ومتسارعة، لافتا إلى أنه هناك قصف متواصل لبعض المناطق، إضافة إلى حصار بعض المناطق الأخرى، منها مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر الذي افتُتح في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وهو من أقدم مستشفيات قطاع غزة.

خان يونس يضم أكثر من نصف مليون فلسطيني

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال يواصل عملياته بخان يونس المكتظ بالسكان، حيث تبلغ الكثافة السكانية لهذه المنطقة أكثر من نصف مليون فلسطيني.

الاحتلال بدفع أهالي خان يونس بالنزوح القسري نحو رفح

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن توسع الاحتلال بعمليات خان يونس يستهدف الضغط على الكتلة السكانية هناك للنزوح ناحية رفح، لافتا إلى أن الاحتلال وجه الأهالي إلى ضرورة النزوح على منطقة رفح التي بلغ عدد النازحين فيها إلى أكثر من مليون و300 ألف.