إنجازات «الرعاية الصحية» في تطوير منظومة التمريض بـ6 محافظات.. منها مضاعفة الأجور

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازاتها في تطوير منظومة التمريض بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس»، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن إنجازات الهيئة في تطوير منظومة التمريض تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير مهارات الكوادر التمريضية، مؤكدا أن الإنجازات شملت قضية الأجور، وتمت مضاعفة رواتب التمريض للعاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية لتصل من 8000 إلى 17 ألف جنيه، وذلك بناءً على الدرجة الوظيفية والكفاءة والتميز العلمي.

إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير منظومة التمريض

وأضاف الدكتور السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية وفرت برامجا تدريبية متميزة لأكثر من 13 ألف ممرض وممرضة في المنشآت الصحية التابعة لها، تهدف هذه البرامج إلى تطوير المهارات العلمية والمهنية واللغوية والبحثية التكنولوجية، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل، كما يشمل التدريب تطوير المهارات الإكلينيكية من خلال توفير فرص التدريب في أفضل المستشفيات الأوروبية، مثل إيطاليا، فضلا عن جهود الهيئة في استقدام الخبرات العالمية لتبادل المعارف في مجال الرعاية التمريضية.

زي جديد للطواقم التمريضية في المنشآت الصحية

وأضاف السبكي، أن الهيئة عملت على تطوير زي جديد للطواقم التمريضية في المنشآت الصحية التابعة لها، بالإضافة إلى تقسيم فئات التمريض وتخصيص زي مميز لكل قسم من أقسام المستشفى، وتستخدم الهيئة ألوانًا متنوعة ومميزة للإناث والذكور، بالإضافة إلى زي مميز لرؤساء التمريض من الجنسين في المستشفيات، كما عملت الهيئة على تصميم أكواد زي مميزة بألوان وأشكال مختلفة بواقع 13 كودًا عالميًا متنوعًا، يجمع بين الخبرات الأمريكية والأوروبية في مجال تكويد الملابس الطبية وتجهيزات الطاقم الطبي، بهدف تحسين المظهر العام وتماشيًا مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.

إطلاق أسماء شهداء التمريض على المنشآت الصحية التابعة للهيئة

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تخليدًا لذكرى شهداء الواجب من الكادر التمريضي قامت الهيئة بإطلاق أسمائهم على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مثل اسم الشهيدة «شيماء حسن» على جناح العمليات بمستشفى الحياة ببورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، والشهيد «محمد رفعت» على وحدة طب الأسرة أبو بلح سابقًا بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 11 معهد رعاية الفنية للتمريض في 5 محافظات حتى الآن «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس»، حيث يتم تأهيل الطلاب وتوفير المناهج التعليمية والمهارات اللازمة لتخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوى ممكن، وذلك وفقاً لمعايير الجودة واحتياجات سوق العمل.