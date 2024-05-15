لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

تعاني إسرائيل على جبهة القتال في المعارك ضد الفصائل الفلسطينية، ورغم مرور 222 يومًا على العدوان الإسرائيلي ونزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مناطق الشمال والوسط وتدمير مئات الآلاف من المنازل والمنشآت والبنية التحتية بالقطاع، عادت المعارك مرة أخرى في المناطق التي زعم الاحتلال أنه حقق انتصارات بها وأمنها بالكامل.

ولأول مرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض الاحتلال لخسائر فادحة على مستوى الجنود والقوات، فخلال الساعات الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك جنوب غزة ليبلغ العدد المعلن لقتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 621 عسكري في صفوف جيش الاحتلال.

الاشتباكات تعود لشمال قطاع غزة.. رغم مزاعم إسرائيل الانتصار بها

وتجري الاشتباكات حاليًا في شمال قطاع غزة، كما ترسل الفصائل الفلسطينية الصواريخ من شمال القطاع إلى مستوطنات غلاف غزة، إذ أعلنت خلال الـ24 ساعة الماضية استهداف دبابات إسرائيلية وناقلات جند، كما استهدفت أيضًا دبابة «ميركافا».

كما اشتبكت الفصائل الفلسطينية أيضًا مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 8 جنود كانت تتحصن في منازل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

مقتل 7 جنود إسرائيليين من المسافة صفر

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن مقتل 7 جنود من المسافة صفر في جباليا، كما أعلنت عن تدمير دبابات وآليات وقنص جندي، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائلة إن 13 جنديًا أصيب في معارك غزة اليوم، مشيرة إلى أن جراح بعضهم خطيرة.

وأمس، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 28 عسكريًا في المعارك مع الفصائل الفلسطينية.

كما دارت بين الفصائل الفلسطينية معارك مع الاحتلال وكبدته خسائر فادحة في الأرواح المعدات في جباليا، كما أطلقت الفصائل رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة التي أعلن الاحتلال الانتصار بها باتجاه مدينة سديروت على الرغم من وجود فرقتين إسرائيليتين في المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، أمس، استهداف قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد «رعدية» ووقعوا بين قتيل وجريح.

وأضاف الفصائل أنه: «بعد وقت قصير تقدم عدد من الفصائل صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح».

النيران تشتعل في إسرائيل

ولأول مرة منذ السابع من أكتوبر، تشتعل النيران أماكن عديدة في إسرائيل نتيجة صواريخ الفصائل الفلسطينية والصواريخ القادمة من جنوب لبنان، حيث اشتعل حريق ضخم أمس بمستودع للمعدات بقاعدة تل هشومير العسكرية شمالي تل أبيب، أدى إلى خسائر كبيرة في الأسلحة العسكرية الإسرائيلية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وأظهرت لقطات بالفيديو تداولت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرها فلسطيني من قطاع غزة تظهر الدبابات الإسرائيلية وهي محترقة بالكامل بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية.

انتحار عدد من الجنود

وانتحر عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وآخرون على مدار الحرب المستمرة بقطاع غزة، بحسب تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.

وانتحر بعض الجنود والعسكريين أثناء تأدية الخدمة العسكرية وهم يرتدون زيهم العسكري، كما انتحر آخرون بعد تسريحهم من جيش الاحتلال، وبحسب «هآرتس»، فالجيش الإسرائيلي أخفق في تقديم الدعم النفسي للجنود والضباط.