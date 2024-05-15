مراسل «القاهرة الإخبارية»: اجتياح واسع للآليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أوضح بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، أنّ قطاع غزة ينقسم إلى محاور أربعة متمثلة في محور مدينة رفح والمنطقة الشمالية من المحافظة الوسطى ومحور حي الزيتون في جنوب مدينة غزة ومحور شمال قطاع غزة ومحور جباليا، مؤكدا أن هذه المحاور تتعرض للقصف المستمر خلال الأيام الماضية.

اجتياح واسع من الآليات العكسرية الإسرائيلية

وأضاف «جبر» في مداخلة عبر تطبيق «زوم»، أن هذه المحاور الأربعة تتعرض إلى اجتياح واسع من آليات الإسرائيلية العكسرية، وقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية في مختلف المناطق، موضحا أن سقطوط مجموعة من الشهداء جراء إطلاق النيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه المدنيين بالقرب من وادي غزة في المنطقة الغربية الشمالية لمخيم النصيرات.

وأشار إلى استهداف الطائرات الإسرائيلية مجموعة من المدنيين في المنطقة الشرقية لمخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين.

انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة

ولفت المراسل إلى انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالأخص بعد إعلان المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس توفقها عن العمل بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهرباء.