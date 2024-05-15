سامح شكري: أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية في المنامة ولها الأولوية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية في المنامة ولها الأولوية، جاء ذلك خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه الإعلامية أمل الحناوي.

وأضاف: «دعم وأولوية ومركزية القضية الفلسطينية يتم تناولها في الإطار المعتاد، وفي إطار القرارات التي ستصدر عن القمة، سواء فيما يتعلق بأهمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية والتزام الدول العربية بالسلام كخيار استراتيجي، وضرورة الحفاظ على القدس، والعمل على الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية المسيحية».

وتابع: «كذلك ستناقش القضايا الأخرى ذات الاهتمام في منطقة تموج بالأزمات سواء الأزمة في السودان وليبيا والوضع في سوريا، وكلها قضايا تهم القادة العرب وستكون محل تداول فيما بينهم، واعتماد القرارات التي تتناول هذه القضايا».