«الخارجية»: نرفض محاولات إسرائيل للي الحقائق.. والعالم يُشيد بما قدمته مصر لغزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ أزمة غزة تخيّم على أعمال القمة العربية، وأن دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية، سينعكس في مقررات قمة المنامة.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين، وتصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام.

وأكد وزير الخارجية، أنّ الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولته المستقلة، واستمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها إلى رفح الفلسطينية سيؤدي إلى أضرار بالغة الخطورة، وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، يزيد كارثية الوضع الإنساني ولن يقبله المجتمع الدولي.

وتابع «شكري»، أنّ مصر حريصة على إنهاء أزمة غزة، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أنّ توفير المساعدات الإنسانية لغزة أولوية مصرية منذ اللحظة الأولى، ونرفض ما تقوم به إسرائيل ومحاولات لي الحقائق.

وأكد أنّ المجتمع الدولي يشيد بما قدّمته مصر، والتي حذّرت منذ بداية أزمة غزة من خطورة توسعة رقعة الصراع، وهو ما ظهرت تفاعلاته مؤخرا، مشيرا إلى أنّ أزمة غزة أثبتت أنّ المجتمع الدولي غير قادر على أن ينتهج سياسات تتسق مع القواعد الدولية، ووقف إطلاق النار أولا، ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام.