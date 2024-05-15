سامح شكري: لا يمكن عقد مؤتمر دولي للسلام قبل وقف إطلاق النار في غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أخرى في إطار تنفيذ حل الدولتين، وعلى الدول التي تتبنى ذلك كمخرج من الأزمة أن تسير في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «بذلت مصر في إطار لجنة الاتصال العربية الإسلامية بالتنسيق مع شركائها من الدول العربية جهودا لإقناع العديد من دول العالم بالاعتراف، فهناك أكثر من 130 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمة».

وعن عقد مؤتمر دولي للسلام، أوضح أن هناك مقترحات من عدد من الدول، منها دول أوروبية لعقد هذا المؤتمر لإطلاق عملية السلام والاعتراف بدولة فلسطين، مضيفا: «نحن ندعم كل هذه المقترحات، ولم نصل بعد لنقطة العمل الجدي لعقد مثل هذا المؤتمر، في ضوء أن الحرب ما زالت دائرة، ولا يمكن عقد مؤتمر قبل وقف إطلاق النار، وعندما تسمح الظروف لتنفيذ هذا المقترح سيكون من المناسب دعم هذا التوجه والمشاركة فيه».