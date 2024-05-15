مسيرات تجوب شوارع رام الله والضفة الغربية في ذكرى النكبة الفلسطينية (فيديو)

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن هناك مسيرات تجوب المدن والشوارع في مدينة رام الله وفي كل مدن الضفة الغربية، مشيرًة الى أن هذه المسيرات الموجودة في قلب المدن جابت الشوارع، ونددت بالإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة.

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًة: «المسيرات تأتى بالتزامن مع مرور 76 عامًا على النكبة الفلسطينية ودمار الذى حدث في القرى الفلسطينية التي احتلها الإسرائيليين، رفعوا شعارات أنه رغم الإبادة الجماعية باقون ورغم التهجير عائدون، ولازال بعض الفلسطينيين والفلسطينيات يحملن مفتاح العودة».

وتابعت: «هناك بعض الإصابات وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو الشبان الفلسطينيين الغاضبين اللذين كانوا في قلب مدينة رام الله، نتحدث عن النكبة الفلسطينية التي كانت اللحظة الفارقة في التاريخ الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، نحو 15 ألف شهيد ارتقوا على الأراضي الفلسطينية عام 1948 وعام 1967».