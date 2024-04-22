السفير المصري في رام الله يهنئ محمد مصطفى بتولي منصب رئاسة وزراء فلسطين

التقى السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله، بالدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، مهنئا رئيس الوزراء وزير الخارجية بتوليه المنصب وتمنياته للحكومة الفلسطينية الجديدة بالنجاح والتوفيق في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب السفير الكصري في رام الله عن استعداد مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح عمل الحكومة، في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على «فيسبوك».

مناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية، وكذلك بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع.

تعزيز العلاقات الثنائية

كما تناول اللقاء أجندة عمل الحكومة وأولوياتها، وبرنامج الإصلاح المؤسسي والإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المشتركة بما يخدم الشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء أولويات معالجة التحديات الضخمة التي تواجه القطاعات الاقتصادية والخدمية.

تثمين دور مصر

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بداية الأزمة والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية مصر العربية لشعب فلسطين الشقيق.