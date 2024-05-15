الحكومة توافق على إنشاء كلية الطب البشري في جامعة حلوان الأهلية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 الخاص بإنشاء جامعة حلوان الأهلية، بإضافة كُلية الطب البشري إلى كليات الجامعة، إلى جانب كليات الهندسة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والعلوم، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون والفنون التطبيقية.

يأتي مشروع القرار بهدف تدعيم الجامعة بالتخصُصات العلمية المطلوبة لتلبية احتياجات الطلاب المُختلفة وتقليل الاغتراب، وتعزيز الدور التعليمي المنوط بها.