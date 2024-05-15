الحكومة توافق على ترميم مسجدي جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح بالقاهرة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قيام وزارة الأوقاف بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، من أجل تنفيذ عدة مشروعات، تتضمن ترميم ودرء الخطورة عن مسجد جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح، بمنطقة درب اللبانة، بمحافظة القاهرة.

وأكدت الحكومة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لعمارة بيوت الله تركيزاً على مساجد القاهرة التاريخية.