أوضحت الحكومة تفاصيل مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، والذي شهد توقيعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار، من خلال تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة انفنيتي باور، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تفاصيل توقيع الحكومة اتفاقية لإنتاج الكهرباء بـ10 مليارات دولار

ولفتت الحكومة في بيانها إلى تفاصيل المشروع كالتالي:

- المشروع يمثل استمرارا للعلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية والإمارات.

- المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط.

- يعد ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

- متوقع أيضا أن يوفر المشروع 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التنفيذ والتشغيل.

- يسهم في تفادي انبعاث نحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

- مصر لديها برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون.

- يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.