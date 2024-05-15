«القومي لحقوق الإنسان»: فلسطين تعيش نكبة جديدة في غزة.. وانتهاكات إسرائيل خطيرة

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في ذكرى النكبة الفلسطينية، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية.

استمرار سياسات إسرائيل القمعية ضد الفلسطينيين

أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي حقوق الإنسان في تصريح لـ«الوطن»: «من الاستيطان والهدم للمنازل إلى القمع والقتل للمدنيين العزل، تواصل إسرائيل ممارسة السياسات القمعية والانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، هذه الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي مرفوضة وغير مقبولة على الإطلاق».

وتابع: «تلك الانتهاكات التي استمرّت إلى ما يزيد الآن على 76 عاما من المعاناة واستمر معها صمود وثبات هذا الشعب في الدفاع عن أرضه وعرضه رافعين شعار باقون وعائدون رغم الإبادة والتهجير».

وأضاف ممدوح: «تلك الذكرى التي كانت وما زالت وستظل علامة قاتمة في الضمير الإنساني وهو ما يجعلنا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والسياسية لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية».

الحرب على قطاع غزة نكبة جديدة

ولفت ممدوح إلى أن الذكرى هذا العام، تأتي في ظل مشهد أكثر قتامة وأكثر قسوة خاصة مع الحرب على قطاع غزة الأخيرة، التي جعلت العالم يعترف بأن الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة لدفعه إلى الهجرة القسرية، مع وصول عدد شهداء حرب الإبادة إلى أكثر من 35 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى لما يقرب من 100 ألف جريح ومصاب، وبنية تحتية مدمرة بالكامل داخل قطاع غزة، ما يدعونا إلى ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.