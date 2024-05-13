«إكسترا نيوز»: قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية كارثية.. والوضع المأساوي يتفاقم

قال الإعلامي عمرو شهاب، إنه بعد أكثر من أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشهد القطاع أزمة إنسانية كارثية، وسط تحذيرات من مغبة تلك التبعيات على أرواح المدنيين النازحين إلى مدينة رفح الفلسطينية.

تفاقم الوضع الإنساني في غزة

وأضاف «شهاب»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الأمم المتحدة حذرت من أن هجوما واسعا على مدينة رفح الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وينذر بتفاقم الوضع الإنساني، وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنساني إن أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجودا مدنيا كثيفا لا تتوافق مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني أو مع التدابير المؤقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية».

وأشار إلى أن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بفلسطين، أن قطاع غزة يشهد مأساة مشيرةً إلى أن حرب الإبادة على غزة تمثل تحديا للقيم الإنسانية والديموقراطية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية.