رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«إكسترا نيوز»: قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية كارثية.. والوضع المأساوي يتفاقم

كتب:

محمد عزالدين
07:55 م | الإثنين 13 مايو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال الإعلامي عمرو شهاب، إنه بعد أكثر من أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشهد القطاع أزمة إنسانية كارثية، وسط تحذيرات من مغبة تلك التبعيات على أرواح المدنيين النازحين إلى مدينة رفح الفلسطينية.

تفاقم الوضع الإنساني في غزة

وأضاف «شهاب»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الأمم المتحدة حذرت من أن هجوما واسعا على مدينة رفح الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وينذر بتفاقم الوضع الإنساني، وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنساني إن أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجودا مدنيا كثيفا لا تتوافق مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني أو مع التدابير المؤقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية».

وأشار إلى أن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بفلسطين، أن قطاع غزة يشهد مأساة مشيرةً إلى أن حرب الإبادة على غزة تمثل تحديا للقيم الإنسانية والديموقراطية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية.

اقرأ المزيد:

«البنتاجون»: الرصيف البحري لا يزال عند ميناء أشدود في انتظار نقله قبالة سواحل غزة

«المصري للدراسات»: استياء كبير في الشارع الإسرائيلي لفشل المحادثات بشأن غزة

مراسل القاهرة الإخبارية: توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة مستمر منذ 8 أيام

الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات عن مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وزيرة خارجية سلوفينيا: أشعر بالقلق عند الحديث عن إعادة إعمار غزة

كاتبة صحفية: عدم دخول المساعدات إلى غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة
بقلم محمد عزالدين