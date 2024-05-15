افتتاح معرض لدعم وتشجيع المرأة «إنثي منتجة» في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، لـ«الوطن»، إنه جرى افتتاح معرض الأسر المنتجة التابع لنوادي المرأة بمنطقة الجمرك الطبية بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لدعم المرأة المنتجة وفتح أسواق جديدة لعرض منتجاتهم ضمن مبادرة «أنثى منتجة».

تنسيق الإدارات

وأضاف نهى خليفة، أنه جرى افتتاح المعرض بحضور الدكتور مراد ظريف، مدير عام منطقة الجمرك الطبية، الدكتورة مريهان محمود، مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة سها محمد، مدير المكتب الفني وشامة عرفه، مشرفة نوادي المرأة بالمنطقة، حيث تمت إقامة المعرض بتنسيق كل من مدير إدارة التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص للمرأة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة مشروعك بالحي مع منطقة الجمرك الطبية.

دعم المرأة والنهوض بها ورفع مستوى المعيشي

وأضافت المهندسة نهى خليفة، إن المعرض ضم 7 من العارضين في إطار تمكين المرأة وتفعيل مبادرة «انتي منتجة»، لدعم المرأة والنهوض بها ورفع مستوى المعيشي ودفع عجلة الإنتاج، ولإتاحة الفرص الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم التي تنوعت ما بين مشغولات يدوية، ومفروشات وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودتها.