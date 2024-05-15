أستاذ العلوم السياسية: الفلسطينيون متمسكون بإقامة دولتهم المستقلة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك حالة من وضوح الرؤية لدى المجتمع الدولى تجاه ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى من جرائم فى قطاع غزة، والانتهاكات التى تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى منذ سنوات عديدة بعد «نكبة 1948».. وإلى نص الحوار.

كيف ترى التغير الكبير فى المجتمع الدولى تجاه إقامة الدولة الفلسطينية؟

- سقطت الرواية الإسرائيلية فى العالم بأسره، وبدأت الرواية الحقيقية الفلسطينية التى كشفت جرائم الاحتلال، ومن هنا بدأ الموقف الدولى يتغير، وهو ما تجلى فى التصويت بالأمم المتحدة على عضوية فلسطين الكاملة، حيث صوّتت 143 دولة لصالح القرار، الأمر الذى يؤكد أن هناك إرادة دولية وإقراراً واعترافاً من المجتمع الدولى بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، ولكن تظل المعارضة من إسرائيل وأمريكا.

هل من المتوقع أن تعلن دول أوروبية بشكل منفرد اعترافها بالدولة الفلسطينية؟

- نعم بالفعل، هناك دول أوروبية متوقع أن تعلن خلال الشهر المقبل عن اعترافها بالدولة الفلسطينية بشكل منفرد، أى أن كفة الميزان ترجح فلسطين والشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته، خاصة بعد أن رأى العالم حجم الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بشكل متواصل.

هل يمكن أن يسقط الفيتو الأمريكى فى التصويت على عضوية فلسطين فى مجلس الأمن؟

- بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عضوية فلسطين سيرفع التقرير إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريش والذى بدوره عليه أن ينقل التوصية إلى مجلس الأمن حتى يصدر قراره بقبول عضوية فلسطين الكاملة فى الأمم المتحدة، ولكن أعتقد أن الفيتو الأمريكى سيبقى دائماً بمثابة عائق ضد إرادة المجتمع الدولى، وأمريكا أعلنت مراراً وتكراراً بأنها لن تسمح بوجود دولة فلسطينية إلا عن طريق المفاوضات والتى توقفت منذ 2014 نتيجة التعنت والرفض الإسرائيلى.

هل هناك تفاؤل فى الأوساط الفلسطينية بشأن الاعتراف بالدولة؟

- الفلسطينيون لديهم أمل فى مستقبل جديد وأن تكون هناك حالة من الحرية والاستقلال ولن يفقدوا الأمل فى إقامة دولة فلسطينية وسيستمر النضال لتتوارثه الأجيال جيلاً وراء جيل فى مواجهة الاحتلال وصولاً للدولة الفلسطينية المستقلة، وهناك حالة أخرى من التفاؤل الفلسطينى لأن العالم بدأ يدرك أن من حق الشعب الفلسطينى أن تكون له دولته وأن يعيش كبقية شعوب الأرض.

ما الذى يمثله انضمام مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية؟

- انضمام مصر يشكل دافعاً كبيراً فى سياق النظر للقضية التى قدمتها جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، كما أن مصر على دراية كاملة وتماس واضح بشأن ما يحدث فى فلسطين، وتلعب دوراً كبيراً فى إنقاذ الشعب الفلسطينى، كما أن انضمام مصر بمكانتها الكبيرة فى العالم وفى منطقة الشرق الأوسط سيعطى مصداقية أكبر للقضية لأن مصر لديها ما يكفى من وثائق وصور ودلائل وشهادات توثق ما يحدث فى قطاع غزة.

وستنظر المحكمة طلب جنوب أفريقيا وبعض الدول باتخاذ إجراءات جديدة وتدابير احترازية بحق دولة الاحتلال لعدم التزامها بتنفيذ ما أقرته المحكمة من تدابير يوم 26 يناير، وهناك مطلب آخر بضرورة إصدار المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار وإنقاذ الشعب الفلسطينى.