رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد بيت شباب 15 مايو لاستقبال طلاب ثانوية غزة

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بيت شباب 15 مايو للوقوف على تجهيزاته لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بمعاهد غزة المتواجدين بمصر، يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

طلاب ثانوية معاهد غزة

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في بيان له على ضرورة، تجهيز جميع احتياجات بيت الشباب اليوم لاستقبالها غدا الطلاب، موضحا أنهم يحظون باهتمام الإمام الأكبر، كما حرص فضيلته على تجهيز برنامج ترفيهي للطلاب، فضلا على تجهيز معلمين لهم في جميع المواد لشرح مالم يستوعبه الطلاب ومراجعة ما ذاكروه.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة، المتواجدين في مصر، في بيت شباب 15 مايو، التابع للأزهر، لتوفير الإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات، حرصا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم.

امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية

من ناحية أخرى، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في أول أيامها، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه والنحو.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات الكويتي والتي تضم ثلاثة معاهد«فتيات الكويتي- فتيات البخاري- فتيات الغد المشرق» ولجنة معهد بنين آل كليلة والتي تضم 3 معاهد «بنين آل كليلة- بنين البخاري- بنين الغد المشرق»، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، وبسؤاله عن الامتحانات أجاب الطلاب أنها في مستوى الطالب المتوسط.