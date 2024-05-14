رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يشهد احتفالية «أنا الراقي بأخلاقي» في بورسعيد

شهد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، احتفالية منطقة بورسعيد الأزهرية بمشروع «أنا الراقي بأخلاقي» في دورته الثانية، حيث كان في استقبالهم الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية، والدكتور ياسر علام الوكيل الشرعي، والدكتور نشوى شبانة الوكيل الثقافي، ولفيف من قيادات منطقة بورسعيد الأزهرية.

متابعة الاستعداد النهائية لامتحانات التيرم الثاني

وتفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مقر ديوان عام منطقة بورسعيد الأزهرية، موجها جميع العاملين إلى ضرورة التعاون المثمر والعطاء لأجل تحقيق المستوى المنشود تعليميا وإداريا.

كما تفقد رئيس القطاع، والوفد المرافق له، كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2023، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء، مشددا على ضرورة الالتزام بكل ما ورد بلائحة الامتحانات، والتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات.

مبادرات الرقي بالتعليم الأزهري

وشهد رئيس القطاع، الأنشطة التي قام بها طلاب وطالبات منطقة بورسعيد الأزهرية، ضمن فعاليات «أنا الراقي بأخلاقي»، كما دشن مبادرتين جديدتين من مبادرات الرقي بالتعليم الأزهري في مجال البرمجة والرقمنة، وهما مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، ومبادرة «براعم مصر الرقمية»، وأهمية التفعيل العملي لكل مبادرات أنا الراقي بأخلاقي، للنهوض بالأجيال المتعاقبة من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.