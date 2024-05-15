«الجامعة العربية»: القمة الـ33 المرتقبة ستعقد في ظروف غير عادية

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن القمة العربية المرتقبة ستعقد في ظروف غير عادية، وستتضمن كل القضايا العربية، وكل قضايا الأمن القومي العربي، لكن قضية فلسطين هيمنت على الأعمال التحضيرية للقمة.

موقف مصر ضد إسرائيل جزء مهم من العمل العربي

أضاف «رشدي»، خلال تصريحات مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أن الموقف المصري والمواجهة ضد إسرائيل بالعدل الدولية، بدعم جنوب أفريقيا، جزء مهم من العمل العربي لدعم القضية، وجاء في توقيت مناسب وقت انعقاد القمة.

القمة العربية أعلى مستويات العمل العربي المشترك

ذكر أن القمة العربية أعلى مستوى من مستويات العمل العربي المشترك، حيث تجمع الرؤساء العرب معًا، على الأقل مرة كل عام، وهذه رسالة مهمة جدًا.