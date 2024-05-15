سفيرة فلسطين بالجزائر: نعقد آمالا كبيرة على القمة العربية بالبحرين

قالت فايز أبوعيطة، سفير فلسطين في الجزائر، إن المأمول من القمة العربية في المنامة كثير، فالشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وجرائم غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وبالتالي آمال الشعب الفلسطيني كبيرة للغاية، لكن للأسف الشديد نخفض سقف توقعاتنا بما يتزامن ويتواءم مع ظروف الأمة العربية، خاصةً في هذه الظروف الصعبة والقاسية.

مطلوب من القمة العربية توحيد الصوت العربي

وأضاف «أبو عيطة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه مطلوب من القمة العربية والزعماء العرب في هذه المدة على الأقل، أن يوحدوا صوتهم في كل الخطوات التي يمكن أن يتخذوها، من أجل وقف مسلسل الجرائم المتلاحقة والمتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، وهي جرائم إبادة جماعية -غير مسبوقة-.

ولفتت إلى أنه مطلوب مزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها صاحبة القدرة الوحيدة أو الصلاحية الوحيدة بوقف الحرب إذا ما أرادت، إذ إن لديها القدرة بأمر إسرائيل بوقفها، موضحا: «هذا ما نتمناه، وقف الحرب والاتفاق على خطة عربية».