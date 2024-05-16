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«القاهرة الإخبارية»: غارة جوية تستهدف الشابورة وسط رفح الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
01:32 ص | الخميس 16 مايو 2024
قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك غارة جوية تستهدف منطقة الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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