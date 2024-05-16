«القاهرة الإخبارية»: غارة جوية تستهدف الشابورة وسط رفح الفلسطينية كتب: عمرو هلال 01:32 ص | الخميس 16 مايو 2024 قصف إسرائيلي أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك غارة جوية تستهدف منطقة الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: سقوط شهيدة ومصابين جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على وسط رفح الفلسطينية «إكسترا نيوز»: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على عدة مناطق في رفح الفلسطينية 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة قصف إسرائيلي غزة حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بقلم عمرو هلال