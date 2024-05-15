«إكسترا نيوز»: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على عدة مناطق في رفح الفلسطينية

قال كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إنَّه على مدار الساعات الماضية وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني، وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية التي شنت مجموعة من الهجمات على آليات الاحتلال العسكرية أمس، أسفرت عن استهداف 21 آلية عسكرية، منها 14 في محيط المعبر و7 في شمال القطاع، وتحديدا في جباليا، وكذلك بالزيتون في غزة.

وتابع مراسل القناة، في تغطية خاصة من أمام المعبر: «ارتفعت وتيرة الاشتباكات أمس، وتحديدا بعد منتصف ليلة أمس، وحتى السابعة صباحا، وكانت هناك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال على مناطق مختلفة، مثل حي الجنينة والسلام في مدينة رفح الفلسطينية».

وأشار إلى التصاعد الكبير الذي تشهده الأحداث بمدينة رفح الفلسطينية، لا سيما وقوات الاحتلال الإسرائيلي تمضي خطوات للأمام في مخططها الخاص بالغزو البري، واجتياح المدينة بريا وتتسع رقعة الانتشار البري عبر العمليات التي تستهدف مناطق مختلفة، مؤكدا: «لم تقتصر على المناطق الشرقية بل تمتد إلى عمق المدينة وتستهدف البنايات السكنية، والمخطط الإسرائيلي واضح من البداية، وهو استهداف البراج السكنية الخاصة بالمدنيين».