واشنطن: تثبيت رصيف بحري مؤقت لتقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن القيادة المركزية الأمريكية بأنَّ جنود أمريكيون في المهمة الإنسانية لتقديم مساعدات للمدنيين الفلسطينيين ثبتوا رصيفا مؤقتا على الشاطئ في غزة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة في إطار هذا الجهد، متابعة أنه من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بالتحرك إلى شاطئ غزة في الأيام المقبلة.