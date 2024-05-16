واشنطن: تثبيت رصيف بحري مؤقت لتقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة
كتب:
شريف سليمان
09:30 ص | الخميس 16 مايو 2024
القيادة المركزية الأمريكية
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن القيادة المركزية الأمريكية بأنَّ جنود أمريكيون في المهمة الإنسانية لتقديم مساعدات للمدنيين الفلسطينيين ثبتوا رصيفا مؤقتا على الشاطئ في غزة.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة في إطار هذا الجهد، متابعة أنه من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بالتحرك إلى شاطئ غزة في الأيام المقبلة.