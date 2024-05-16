عضو بـ«الشيوخ»: مصر لم تترك بابا إلا وطرقته لوقف إطلاق النار على غزة

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فاعليات القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور قادة وزعماء العرب، تأتي انطلاقا من حرص الرئيس السيسي التنسيق مع الأشقاء العرب، وكذلك ضرورة توحيد المواقف العربية.

التطورات السياسية للقضية الفلسطينية

وأكدت خطاب خلال تصريحات لها، أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة والتطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، موضحة أن ما يحدث للأشقاء الفلسطينين مجزرة وإبادة جماعية لشعب أعزل، خاصة أن رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين الأطفال والنساء والرجال والشيوخ.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لم تترك بابا إلا وطرقته من أجل وقف إطلاق النار على غزة، بل قدمت الكثير من الدعم منذ بداية الأزمة، وما زالت تسعى لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، موضحة أنه لا سبيل إلا حل الدولتين، بما يحصن المنطقة من تهديد السلم والأمن بها.