خبير دولي: توقيت القمة العربية في البحرين مهم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن القمة العربية في دورتها الـ33 بمملكة البحرين، لها أهمية كبرى من حيث التوقيت والمخرجات المتوقعة منها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أنه على مدار 8 أشهر، وحكومة الاحتلال تستمر في التصعيد وتتحدى المجتمع الدولي والقرارات الدولية والإرادة، وبالتالي القمة تأتي في سياق مهم وهو بلورة وتوحيد الموقف العربي.

وأشار إلى أن هناك آليات ومسارات متعددة مثل المسار الإنساني، وإصدار قرارات بالعمل على تخفيف المعاناة، وكسر هذا الحصار، وسيطرة إسرائيل على معبر رفح وغلق المعابر، ومنع دخول المساعدات، واستخدام سلاح التجويع.