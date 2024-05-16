«الأوقاف» تفتتح 12 مسجدا على مستوى الجمهورية الجمعة المقبلة

تتفتح وزارة الأوقاف المصرية بعد غد الجمعة عددا من المساجد وصل عددها إلى 12 مسجدًا جديدًا، منها 7 مساجد تم إعادة بنائها وتجديدها، بينما خضع الخمسة الباقية لعمليات صيانة وتطوير شاملة في خطوة تعكس الجهود المتواصلة لإعمار بيوت الله.

افتتاح مساجد جديدة

ونشرت الأوقاف المصرية بيانا أوضحت من خلاله أنه منذ يوليو 2023، بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها 973 مسجدًا، منها 757 مسجدًا تم إنشاؤها أو تجديدها، و216 مسجدًا خضعت للصيانة والتطوير.

وتعد هذه الإنجازات جزءًا من مشروع بدأ في عام 2014، حيث تم إحلال وتجديد وصيانة وفرش ما مجموعه 11995 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار و363 مليون جنيه مصري. وتشمل المساجد التي ستفتتح:

7 مساجد إحلال وتجديد

مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف أسيوط:

مسجد الدلاوات بالشامية في ساحل سليم.

- مديرية أوقاف البحيرة:

مسجد الرحمة بقرية ششت الأنعام في مركز إيتاي البارود.

مسجد الرحمة بعزبة حبيب في نديبة بمركز دمنهور.

- مديرية أوقاف المنيا:

مسجد الحول بعزبة الحول في قرية صفانية بالعدوة.

مسجد الرحمن بعزبة مهني في مركز المنيا.

مسجد الرحمن بقرية بان العلم في العدوة.

- مديرية أوقاف قنا:

مسجد الدرب الجديد بالدرب في نجع حمادي.

صيانة 5 مساجد

- مساجد الصيانة:

- مديرية أوقاف دمياط:

مسجد 77 في رأس البر.

- مديرية أوقاف البحيرة:

= مسجد العسجي بقرية الملقة في مركز كفر الدوار.

- مديرية أوقاف المنيا:

= مسجد آل عويضة في ماقوسة بالمنيا.

- مديرية أوقاف القليوبية:

= المسجد الشرقي في شلقان بالقناطر الخيرية.

- مديرية أوقاف بني سويف:

= مسجد الوحدة المحلية في ببا.

تعكس هذه الجهود من قبل وزارة الأوقاف المصرية الرغبة الصادقة في تعزيز البنية التحتية الدينية وتوفير أماكن عبادة تليق بالمجتمع المصري، وتسهم في تعزيز السلام الاجتماعي والتماسك الروحي.