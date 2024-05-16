جوتيريش: الهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول نهائيا.. ولا بد من حلول سريعة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنّه يجب بذل الكثير من الجهود، وتقديم الكثير من المعالجات، من أجل السلام في الوطن العربي.

وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نحن نعاني الكثير من الويلات في غزة، وهذا يعتبر صراع كبير طال المدنيين والصحفيين، ولا شيء يمكن أن يبرر الاعتداء على الشعب الفلسطيني».

وتابع: «أزمة الشعب الفلسطيني المدني تتصاعد وتتفاقم، والأطفال يعانون من الأخطار والمشكلات من أجل البقاء الإنساني، والهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول بأي شكل من الأشكال».

وواصل: «هناك حاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في رفح الفلسطينية، والعمليات في قطاع غزة أدت إلى زيادة اللاجئين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الدعم والمال والجهود».

وأكد على ضرورة الوصول لحلول من أجل عيش الفلسطينيين والإسرائيليين مع بعضهم جنبا إلى جنب، موضحا أن الحرب في السودان تدمر البلاد والشعب، وطالب بحماية الأماكن الهشّة في ليبيا واليمن، داعيا الشعب السوري إلى الوحدة وإزالة الخلافات واحترام الحقوق الإنسانية للجميع.

وشدد على وجود حاجة إلى الإصلاحات السياسية بمجلس الأمن، والعمل على تحقيق العدالة على مستوى العالم.