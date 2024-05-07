جوتيريش يناشد أصحاب النفوذ فعل ما بوسعهم لتجنب المآسي في غزة

حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من نفاد الوقود الليلة في غزة بعد إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم.

وأوضح جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، نقلته «القاهرة الإخبارية» أن الاتفاق بين حكومة الاحتلال وقيادة حماس ضروري لوقف المعاناة التي لا تطاق للفلسطينيين في غزة والمحتجزين وعائلاتهم، داعيًا الطرفين إلى إظهار الشجاعة السياسية، وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء، وتحرير المحتجزين، والمساعدة في استقرار المنطقة.

إغلاق معبر كرم أبو سالم

وبحسب «الجارديان»، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل لإغلاقها الوصول إلى غزة، وقال إن إغلاق معبر كرم أبو سالم يضر بشكل خاص بالوضع الإنساني المتردي بالفعل، وأنه يجب إعادة فتحه على الفور.

وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة حماس وإسرائيل بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، وقال حتى أفضل أصدقاء دولة الاحتلال يدركون بوضوح أن الهجوم على رفح سيكون خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا، مناشدًا جميع أصحاب النفوذ على إسرائيل أن يفعلوا كل ما في وسعهم للمساعدة في تجنب المزيد من المآسي.

وقال إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة لتعزيز وقف إطلاق النار الإنساني، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات المنقذة للحياة.