العاهل الأردني من القمة العربية: غزة ستحتاج إلى سنوات لاستعادة عافيتها

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إننا نشهد واقعا أليما وغير مسبوق في المنطقة العربية، في ظل المأساة التي يعشيها أهالينا في قطاع غزة، إثر الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق والعهود على المحك، مشيرا إلى أن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم.

وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «غزة ستحتاج إلى سنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار بل سيجلب المزيد من العنف والصراع، وعلى الحرب أن تتوقف، وعلى العالم تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدا منذ أكثر من 7 عقود».

وتابع: «نمهد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار، تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب منا تكثيف الجهود من مساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروع، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط 1967».

وأكد على التعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين لإيصال المساعدات إلى غزة، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة الأونرا للقيام بدورها الإنساني وزيادة المخصصات لهذه المنظمة الأساسية والمهمة، ولا بد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم فصل الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين فضلا عن وقف التصعيد في الضفة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وشدد: «نحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وسيواصل الأردن حماية ورعاية المقداسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها»، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق العربي.

وأوضح أنه يجب على الجميع مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة، وأعمال هذه العصابات الإجرامية خاصة تهريب المخدرات والأسلحة الذي يتصدى له الأردن بحزم منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطرالخارجي.