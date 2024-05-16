مميزات وموعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون.. إليك الخطوات

في عشق المغامرة ينتظر الملايين موعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، الذي سيحمل اسم «المتحولون»، إذ يشمل إضافة عدد من التحسينات في الأداء بعددًا من المميزات والكثير من الأسلحة والمعدات الحديثة، لذا نستعرض في التقرير التالي مميزات وموعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، مع العديد من الأحداث والعناصر المذهلة والإضافات المثيرة الأخرى.

موعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون

بدأ عشاق اللعبة يبحثون عن موعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، وهو تم إصداره بالفعل في 14 مايو من الشهر الجاري، تزامنًا مع بداية أجازة الصيف، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي الخاص باللعبة «pubgmobile»، كما أن هذا التحديث تضمن العديد من التحديثات الجديدة التي طرأت على لعبة ببجي.

خطوات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون

لـ تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، يمكنك القيام ببعض الخطوات، وفقًا لموقع pubg mobile، كالتالي:

ادخل على المتجر الخاص بك.

اضغط على أيقونة البحث.

اكتب اسم لعبة ببجي 3.2 pubg mobile في أيقونة البحث.

انتظر ليتم الانتهاء من عملية البحث.

حدد إصدار تحديث لعبة ببجي 3.2 pubg mobile.

اضغط على أيقونة تحديث اللعبة.

انتظر لتحديث اللعبة نهائيًا.

ويُنصح اللاعبون باستخدام اتصال Wi-Fi للتحديث إلى أحدث إصدار بسرعة.

مميزات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون

استمتع بعيش المغامرة والحماس بعد تحميل الإصدار الجديد، وتمت إضافة مميزات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، وهي كالتالي: