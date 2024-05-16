مميزات وموعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون.. إليك الخطوات
كتب:
أمنية شريف
05:21 م | الخميس 16 مايو 2024
مميزات وموعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون
في عشق المغامرة ينتظر الملايين موعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، الذي سيحمل اسم «المتحولون»، إذ يشمل إضافة عدد من التحسينات في الأداء بعددًا من المميزات والكثير من الأسلحة والمعدات الحديثة، لذا نستعرض في التقرير التالي مميزات وموعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، مع العديد من الأحداث والعناصر المذهلة والإضافات المثيرة الأخرى.
موعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون
بدأ عشاق اللعبة يبحثون عن موعد تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، وهو تم إصداره بالفعل في 14 مايو من الشهر الجاري، تزامنًا مع بداية أجازة الصيف، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي الخاص باللعبة «pubgmobile»، كما أن هذا التحديث تضمن العديد من التحديثات الجديدة التي طرأت على لعبة ببجي.
خطوات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون
لـ تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، يمكنك القيام ببعض الخطوات، وفقًا لموقع pubg mobile، كالتالي:
- ادخل على المتجر الخاص بك.
- اضغط على أيقونة البحث.
- اكتب اسم لعبة ببجي 3.2 pubg mobile في أيقونة البحث.
- انتظر ليتم الانتهاء من عملية البحث.
- حدد إصدار تحديث لعبة ببجي 3.2 pubg mobile.
- اضغط على أيقونة تحديث اللعبة.
- انتظر لتحديث اللعبة نهائيًا.
- ويُنصح اللاعبون باستخدام اتصال Wi-Fi للتحديث إلى أحدث إصدار بسرعة.
مميزات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون
استمتع بعيش المغامرة والحماس بعد تحميل الإصدار الجديد، وتمت إضافة مميزات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، وهي كالتالي:
- يتيح إمكانية إحياء اللاعب بعد الموت، وإمكانية الرجوع للمعركة مرة أخرى.
- سيتم السماح للاعبين القيام بعمل استدعاء لأصدقائهم.
- يمكن استعادة أي أحد لمساعدتك في المعركة.
- إضافة حقيبة الطيران التي يرتديها اللاعبين، للتصرف بشكل أفضل في المواقف الصعبة.
- إحدى مميزات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون، يمكن من خلال إعدادات الخصوصية التحكم في من يمكنه الوصول إلى موقعك.
- التنقل بشكل أسرع بين كافة المواقع.
- إضافة عدد من الأسلحة المميزة مثل المسدس المغناطيسي.
- جذب الأشياء بسرعة فائقة، إحدى مميزات تحديث ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون.
- منح اللاعبين إمكانية التحكم بشكل أكبر في عدد من خواص اللعبة.
- التفاعل الجيد بين الزملاء، مما يجعل اللعبة أكثر تشويق.
- دعم خريطة اللعبة بإضافة 2 من المدن الجديدة.
- دعم اللعبة بمجموعة من السيارات الطائرة.
- التسهيل على اللاعبين الدخول في المعارك والتنقل بسهولة.
- تقديم الطائرات الهليكوبتر التي ستساعدهم على التنقل بشكل أسرع.
- يمكنك العثور على الإمدادات وصناديق الإمدادات في مركز القيادة.
- تحتوي قاعدة لعبة ببجي 3.2 pubg mobile للأندرويد والآيفون على محطة إصلاح للوقود والصواريخ.
- من خلال حقيبة الضهر، من الممكن التحول إلى نموذج السرعة عند الوصول إلى سرعة معينة، وسيتم تنفيذ الإجراء عند النقر على الإقلاع.
- يمكنك الآن إرسال هدايا الفضاء من صفحة تفاصيل الإنشاء وصفحة الملف الشخصي لمنشئ المحتوى.
- يمكنك تحديد اللاعب مباشرةً وتحريكه وتدويره وتغيير حجمه عن طريق تغيير إحداثياته.