الرئيس العراقي في القمة العربية: وحشية إسرائيل شردت 100 ألف فلسطيني

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني بشكل ممنهج ووحشي، بما يعد إبادة جماعية بكل المقاييس، مشددا على أن موقف العراق الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، إذ أكد دعم دولته لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات الوحشية المستمرة، فضلا عن تضامن العراق المطلق مع الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وتطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة بإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

العراق يدعم وقف النزاع في سوريا

وأضاف رشيد في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العراق يدعم كل تطور إيجابي يسهم في وقف النزاع الداخل في سوريا، ويجدد موقفه الداعن إلى الحفاظ على وحدة أراضيها والعمل على تطهيرها من كل ما ينزع الأمل والاستقرار مع توفير الحياة الحرة الكريمة للشعب السوري الشقيق.

دعم الدول العربية

وعما ما يجري في جمهورية السودان، دعا جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف جميع أعمال العنف واللجوء إلى الحوار للتوصل لحل حقيقي للأزمة، مؤكدا أن اللأحداث الجارية الآن في السوادن سوف تؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان واستعادة مسار التحول المدني عبر قيام الأطراف المدنية والعسكرية بترك الخلافات لتحقيق مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وأكد، على دعمه الكامل للأشقاء في ليبيا لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الاقتصادية والعالمية، كما يدعم العراق جميع الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية وبناء جسور الثقة في البلاد من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصاجدي وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وأشار إلى أن العراق يساند جميع الجهود الداعية إلى إعادة الأمل والاستقرار في ليبيا وتحقيق مصالح وطنية بها واعتماد الخيار السياسي والحورا البناء بين الأطراف السياسية لإيجاد رؤية وطنية تجمع الأشقاء اللبيين وتقود إلى السلام والتقدم.

وواصل رشيد: «يدعم العراق جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة اليمن الشقيق ويدعم أي خطوات لهذا الاتجاه لضمان حقوق الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلام والإزدهار ».

وأكمل: «يؤكد العراق موقفه الراسخ والقائم على الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ويدعمها في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد خدمة لأبناء شعبها العزيز».

ودعا الرئيس العراقي الأشقاء العرب والمجتمع الدولي إلى مساعدة البلاد التي تضررت جراء الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية الملحوظة كازدياد مساحات التصحر وشح المياه، وأيضا دعا إلى الإسراع في وضع خطط مدروسة لدفع أخطار هذه التهديدات من خلال تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات المعنية بقضية البيئة.

وأعرب عن شكره وامتنانه للجمهورية العربية السورية الشقيقة لقبولها التنازل عن دورة العادية الـ34 عام 2025 لصالح العراق، قائلا: «ننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في عاصمة العراق بغداد».