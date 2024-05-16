القناة الأولى: مصر لم تغلق أبواب معبر رفح منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

قال كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى، إنّ المجهودات المصرية لا تتوقف لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها لم تغلق أبواب معبر رفح منذ اللحظة الأولى لبداية العدوان على قطاع غزة، في ظل غلق المعبر من الناحية الفلسطينية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم وعدد من الأماكن الأخرى.

الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

وأضاف في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «النكبة كانت منذ 76 عاما.. واليوم نعيش إبادة جماعية، والعالم كله تخلى ولم يلتزم بميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على حرية تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية».

إقامة الدولة الفلسطينية

وتابع: «مصر دائما تصمم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 إدخال المساعدات، ومازالت المحاولات مستمرة».