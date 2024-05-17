هل الله يرسل إشارات إلى عباده؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل تلقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هل يوجد ما يطلق عليه «إشارة من الله»؟، إذ يعتقد البعض أن هناك بعض العلامات أو الإشارات التي تكون مُرسلة من الله عز وجل، وهو ما توضح دار الإفتاء مدى حقيقته في السطور التالية.

الإشارات من الله

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بشأن الإجابة عن تساؤل الإشارات من الله، إن الحياة كلها إنما هى ملك لله سبحانه وتعالى، وكل شيء فيها بفعل الله، حيث يقول الله عز وجل: «والله خلقكم وما تعملون».

استخارة العبد على شيء معين

وأضاف «عبدالسميع» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن الإشارة من الله تعني أن العبد يستخير على شيء معين، ويظل يستخير فترة طويلة، فيجد أن الله عز وجل أخذ بيده نحو إتمامه، فهذا تكون نتيجة الاستخارة، وكذلك الأمر إذا لم يتم الشيء.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه بناء على ذلك هناك إشارات من الله، وكلما كان الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى، أدرك ذلك وفهمه.